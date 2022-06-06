15 yıl cezası olan şahıs JASAT'a takıldı - Haberler

15 yıl cezası olan şahıs JASAT'a takıldı Muğla'nın Fethiye ilçesinde, haklarında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü JASAT tarafından yakalandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde, haklarında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü JASAT tarafından yakalandı. Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Dolandırıcılık, Resmi belgede sahtecilik ve Hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptıkları çalışması sonucu hükümlü, JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla M.T gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / Güncel 3. Sayfa Güncel Haberler

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