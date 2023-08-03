Fethiye Belediyesi'nden Muharrem Ayı Aşure İkramı

Fethiye Belediyesi'nin aşevinde Muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan aşure, belediye hizmet binası önünde vatandaşlara ikram edildi.

Muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan aşure, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca tarafından vatandaşlara ikram edildi. Yoğun katılım ile geçen aşure dağıtımında vatandaşlar Karaca'ya teşekkür etti.

Fethiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ali Rıza Kıroğlu ise şunları söyledi:

"Fethiye Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü olarak kendi bünyemizde bulundurduğumuz mobil ikram aracımızla, yeni kurulan aşevimizde hazırladığımız aşuremizi, Muharrem Ayı güzelliği ile burada sizlere ikram etmekteyiz. Kendi ekibimizle hazırlamış olduğumuz aşuremizi vatandaşlarımızla paylaşmaktan dolayı çok mutluyuz. Daha güzel günlerde daha güzel lezzetleri hep beraber tadacağız. Ben bu etkinlikte bizlere proje konusunda destek veren başta Belediye Başkanımız Alim Karaca'ya, aşevinin kurulmasında ilk adımı atan, Kadın Kalkındırma Kooperatifi Başkanı Çiğdem Karaca'ya çok teşekkür ediyorum. Bugün bu vesile ile bundan sonra ki tarihlerde daha güzel hizmetleri halkımıza sunmaya devam edeceğiz."