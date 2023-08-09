Fethiye Belediyesi İklim Değişikliği Çalışmalarına Katkı Sunuyor

Fethiye Belediye Başkanlığı, Kurumsal Sera Gazı Envanterinin (SGE) oluşturulması, Fethiye ilçe ölçeğinde SGE oluşturulması, karbon ayak izinin hesaplanması ve iklim değişikliği Eylem Planı (İDEP) kapsamında çalışmalara katkı sunması amacıyla dış paydaş çalıştayını gerçekleştirdi.

Fethiye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından, Kurumsal Sera Gazı Envanterinin (SGE) oluşturulması, Fethiye ilçe ölçeğinde SGE oluşturulması, karbon ayak izinin hesaplanması ve iklim değişikliği Eylem Planı (İDEP) kapsamında çalışmalara katkı sunması amacıyla gerçekleştirilen çalıştaya, Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü ve Plan Proje Müdürlüğü'nün ilgili personelleri katıldı. Çalıştay ile ilgili İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Selver Hatice Kabak süreçle ilgili şunları söyledi,

"Şehirler iklim krizi kaynaklı afetlerle karşı karşıya kalmaları durumunda dirençliliklerinin ölçülmesi gerekmektedir. Şehirler ne kadar hızlı aksiyon alabilecek, ne kadar başarılı olabilecek, ne kadar hazır? Ölçemediğimizi bilemez, bilemediğimizi yönetemeyiz dolayısıyla karbon salım miktarlarını Fethiye ölçeğinde hesapladık şimdi sıra siz ilgili paydaşlarla birlikte bunları doğru ve uygulanabilir eylemlere dönüştürmek. Çalışmanın ilçemize olacak katkısının yanında bölgesel, ulusal ve küresel ölçekteki çabalara da fayda sağlayacağını umuyor, verimli bir toplantı olmasını diliyorum. Emeği geçen katkı sunan tüm mesai arkadaşlarıma gelecek ve çevre koruma adına çok teşekkür ediyorum."

Bilgilendirme ve yuvarlak masa toplantıları ile fikir alışverişi yapılan toplantılarının 2 gün boyunca süreceği öğrenildi.

FETHİYE'YE YENİ HALK PLAJI

Fethiye Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Çalış sahilde kiraladığı 10 dönümlük araziyi, halk plajı yaptı. 4 yıllık kiralanan araziye Çalış'a uygun ahşap malzemeler ile halk plajı yapıldı. Fethiye'de denize girilecek alanlarda özel işletmelerin fahiş fiyatlarından dolayı vatandaşlar uygun fiyatlı yerleri tercih ediyorlar. Fethiye Belediyesi'nin işlettiği Akmaz ve Karaot Plajlarına bir yenisi daha eklendi. Fethiye Belediyesi tarafından yapılan Çalış Halk Plajı da halkın hizmetine sunuluyor. Foça Mahallesi 1102 sokak bulunan Çalış Plajı'nın açılışı Cuma günü saat 19.00'da gerçekleşecek.