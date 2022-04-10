Fenerbahçe, 4 maç sonra evinde Galatasaray'ı yendi - Haberler

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Fenerbahçe, 4 maç sonra evinde Galatasaray'ı yendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Fenerbahçe, 4 maç sonra evinde Galatasaray'ı yendi

Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a karşı 4 maç sonra kazandı.

Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a karşı 4 maç sonra kazandı.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, derbi mücadelesinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek 4 maçın ardından Kadıköy'de ezeli rakibi karşısında galibiyet aldı. Son olarak sarı-kırmızılıları 20 Kasım 2016 tarihinde 2-0 yenen Fenerbahçe, 2018'de 0-0 ve 2019'da 1-1 berabere kalmış, 2020'de 3-1 ve 2021'de de rakibine 1-0 kaybetmişti.

Sarı-lacivertli ekip, ligin ilk yarısında Galatasaray'ın sahasında oynanan müsabakadan ise 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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