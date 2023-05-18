Fatih'te Tarihi Binada Kısmi Çökme Meydana Geldi

Fatih'te iki katlı tarihi ahşap binada kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Fatih'te iki katlı tarihi ahşap binada kısmi çökme meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Küçük Ayasofya Mahallesi Kadırga Limanı Caddesi'ndeki iki katlı tarihi ahşap binanın bir kısmı akşam saatlerinde çöktü.

Bu sırada yoldan geçen turistler ve vatandaşlar tehlike atlattı.

İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, tarihi yapı olduğu için enkaza dokunmadı.