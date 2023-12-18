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Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kaza raporu açıklandı

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Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapora göre, Fatih'te meydana gelen kazada Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu asli derecede kusurlu, motosikletli kurye ise tali derecede kusurlu bulundu.

FATİH'TE Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarptığı kazaya ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından rapor hazırlandı. Raporda şüpheli Mohammud'un asli derecede, Göçer'in ise tali derecede kusurlu olduğu belirtildi.

Fatih'te 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza sonrası ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un yurt dışına kaçtığı belirlenmişti. Savcılık olay sonrası Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden rapor istemişti. Adli Tıp Kurumu raporunu hazırladı.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI'NIN OĞLU ASLİ KUSURLU

Raporda kaza tespit tutanağına atıfta bulunarak olay yerinde fren izinin tespit edilemediği belirtildi. Raporda,  gündüz vakti görüşün açık olduğu, otomobil sürücüsünün şerit değiştirmek için sağa manevra yaptığı sırada ilerisinde aynı yönde seyir halinde hızını yavaşlatarak sağa doğru yönelen motosikletin de şerit değiştirmekte olduğunu dikkate alması gerektiği belirtildi. Şüpheli Mohammud'un zamanında uygun fren tedbiri ile beraber takip mesafesi koruyarak motosikletin gerisinde duruşa geçmesi veya motosikletin sol tarafından kontrollü şekilde seyrine devam etmesi gerekirken bu hususlara riayet etmediği anlatıldı. Raporda bu nedenlerle şüpheli Mohammud'un asli derecede kusurlu olduğu belirtildi.

GÖÇER TALİ KUSURLU BULUNDU

Raporda motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in yolda hızını duracak şekilde azaltarak hafif sağa manevra yaptığının görüntü kaydından anlaşıldığı ifade edildi. Göçer'in arkasından gelen otomobilin seyir haline dair yeterli ayna kontrolü yapmadığı, otomobilinde kendisi gibi şerit değiştirmekte olduğunu dikkate almadığı anlatıldı. 80 kilometre azami hız limiti olan yolda duracak seviyeye hıza düşerek bulunduğu şeritten sağ şeride manevra yaparak kazaya etki ettiğinden Göçer'in tali derecede kusurlu olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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