FATİH'te Değnekçilere Operasyon: Sürücülerden Para İsteyenler Yakalandı

FATİH'te sokağa park etmek isteyen sürücülerden para isteyen değnekçiler polis ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, değnekçilere 250 lira park ücreti ödeyen turist çift de polis ekipleri tarafından bilgilendirildi.

Eminönü ve çevresinde değnekçilik yapıldığı ihbarlarının gelmesi üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Tacirhane Sokak ve çevresinde bazı kişilerin araçlarını park etmek isteyenlerden para talep ettiği tespit edildi. Polisler, değnekçilik yapan şüphelileri bir süre takip ederek para alışverişini cep telefonu ile görüntüledi. Değnekçilik yaptığı tespit edilen Ş.Ö., S.Ö ve O.E., sürücülerden para aldıkları sırada polis ekiplerine suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen şüphelilerle ilgili 'Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece' veya 'bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya teşebbüs etmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

Şüphelilere 250 lira park ücreti ödeyen yabancı turistler de polis ekipleri tarafından bilgilendirildi.