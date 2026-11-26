(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Beşiktaş ile İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımları arasında oynanan maçta yaşananlara ilişkin, "Gürcistan polisinin sert müdahalesine rağmen 'Filistin'e özgürlük' diye haykıran Beşiktaş taraftarını yürekten kutluyorum" ifadesini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gürcistan'da Beşiktaş ile İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımları arasında oynanan maçta yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Dünyanın gözü önünde katliam yapmaktan korkmayan İsrail, Türk takımlarıyla Türkiye'de maç yapmaktan korkuyor. UEFA buna çanak tutuyor, Türkiye Futbol Federasyonu ise ıslık çalıyor. Şu rezalete bakın ki İsrail Türkiye'de sahaya çıkmaktan korktuğu için Türk takımları kendi iç saha maçlarını başka ülkelerde oynamak zorunda bırakılıyor. Bu da yetmezmiş gibi taraftarlarımızın katil İsrail'e katil demesine tahammül edilemiyor. Vatandaşlarımız polis şiddetine maruz kalıyor. Gürcistan polisinin sert müdahalesine rağmen 'Filistin'e özgürlük' diye haykıran Beşiktaş taraftarını yürekten kutluyorum. Vatandaşlarımıza yönelik bu müdahaleye Türk makamlarının en sert şekilde tepki göstermesini bekliyoruz."

Kaynak: ANKA