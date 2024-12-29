Fatih Erbakan Diyarbakır'da Temaslarda Bulundu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Diyarbakır'da çeşitli temaslar gerçekleştirdi.

Beraberinde Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Sacit Günbey ile kente gelen Erbakan, bir otelde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölge insanı ile kucaklaşmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Belirlenen asgari ücreti yeterli bulmadıklarını dile getiren Erbakan, "Biz paylaşımda, yönetimde ve yargıda adaleti tesis edeceğiz. Üreten, kendi ayakları üzerinde duran alın teriyle kazandığı geliriyle kimseye muhtaç olmadan yaşayan bir toplumu inşa edeceğiz." dedi.

Erbakan, bölgede çözüm süreci gündeme geldiğine dikkati çekerek, "Bölgedeki kardeşlerimizin taleplerinin yerine getirilmesi, batıda insanlarımız hangi haklara sahipse doğuda da aynı haklara sahip olması için elbette çözüm sürecine 'evet' diyoruz." ifadesini kullandı. Erbakan, bu noktada bölgedeki siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin, önde gelen isimlerin, bölge halkının muhatap alınması gerektiğini belirtti.

Bir gazetecinin, DEM Parti heyetinin dün İmralı Adası'na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yapılan açıklamaya ilişkin görüşlerini sorması üzerine Erbakan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin üniter yapısına, toprak bütünlüğüne zeval vermeyecek şekilde bölgedeki insanımızın haklarının temsil edilmesi için gereken çalışma yapılmalıdır ancak Abdullah Öcalan örgüte 'silah bırakın' çağrısı yapacaksa bunu da İmralı'dan yapması uygun olacaktır. Eğer böyle bir çağrıda bulunulacaksa da 'Hayır böyle bir şeye gerek yoktur.' demeyiz ama çözüm sürecinin bölge insanı, bölgedeki halkla yürütülmesi son derece önemlidir."

Fatih Erbakan, daha sonra Selahaddin Eyyubi Camisi İhsan Arslan Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Diyarbakır 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Erbakan, son iki seçimde partilerine gösterilen teveccühten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Necmettin Erbakan'ın yıllarca bu bölgeye çok büyük önem verdiğini, çok önemli hizmetler yaptığını ifade eden Erbakan, "Bugün aynı çizgide yürüyen Yeniden Refah Partisi olarak aynı duygulara, düşüncelere ve sevgiye sahibiz. İstihdama ve ihracata yönelik projelerimizi hayata geçireceğiz. Projelerimiz, kaynak paketlerimiz, kitaplarımız hazır." diye konuştu.

Tek listeyle gidilen seçimde Ali Erdem, yeniden il başkanı seçildi.

Erbakan, ardından Mevlana Halit Mahallesi'nde partisinin Diyarbakır il başkanlığının yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.