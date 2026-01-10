Fatih Erbakan'dan İktidara "Milletvekili Transferi" Tepkisi: "Doğru ve Etik Bulmuyoruz, Biz Sapasağlam Yerimizde Duruyoruz"

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti'nin milletvekili transferlerine ilişkin "Anayasa'nın değiştirilmesi ve bunun referanduma gitmeden Meclis'te kendi başlarına halledilebilmesi için toplam sayının 400 milletvekiline ulaşması lazım. Bu nedenle de maalesef bu transferleri yapıyorlar. Bunu doğru bulmuyoruz ve etik de bulmuyoruz. Bu noktada biz Yeniden Refah Partisi olarak sapasağlam yerimizde duruyoruz. Milletin hayrına bir anayasa gelirse, milletin derdini önceleyen bir anayasa değişikliği gelirse buna 'evet' diyeceğimizi; yoksa bir kısım zümrenin veya mevcut iktidarın iktidarını devam ettirme yönünde ya da kişiye özel değişiklikler getiren bir anayasa değişikliği gelirse buna da 'hayır' diyeceğimizi ifade ediyorum" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneği Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısı öncesinde basın açıklamasını yaparak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türk ve Kürt kardeştir; Kürt ile Türk'ün kardeşliği ezelden ebededir"

Erbakan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Terörsüz Türkiye adı altında bir çözüm süreci devam ettiriliyor. Bizim Yeniden Refah Partisi olarak, Milli Görüş olarak sürecin başından beri durduğumuz yer bellidir ve nettir. Türk ve Kürt kardeştir; Kürt ile Türk'ün kardeşliği ezelden ebededir. Kimse bu kardeşliği bozmaya muvaffak olamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan asgari ücret rakamının, geçim derdiyle boğuşan milyonlarca vatandaşın sofrasına adeta ateş düşürdüğünü belirten Erbakan, asgari ücretin net 28 bin 75 TL olarak ilan edilmesinin, hükümetin halkın yaşadığı gerçeklerden ne denli kopuk olduğunun açık bir göstergesi olduğunu söyledi.

Ülke genelinde ortalama kiranın 80 metrekarelik bir daire için 18 bin 400 lira olduğunu hatırlatan Erbakan, asgari ücretlinin şubat ayında eline geçecek 28 bin 75 TL'lik ücretle gıdaya aylık 8 bin TL, günlük 267 TL ayırabildiğini, kişi başına bir öğünde 22 TL düştüğünü ifade etti. Asgari ücretlinin çocuklarının eğitimi için ayırabildiği bütçenin neredeyse yok denecek kadar az olduğunu kaydeden Erbakan, çocuk başına aylık eğitim harcamasının sadece 67 TL seviyesinde kaldığını, bu rakamla kırtasiye masraflarının dahi karşılanmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Türkiye'de 2026'da 28 bin 75 TL olarak belirlenen asgari ücretle bir yeni teknoloji bir cep telefonu almak için yaklaşık 3 ay çalışmak gerektiğini söyleyen Erbakan, Avrupa'da ise asgari ücretlilerin bu telefondan bir maaşla 2-3 adet alabildiğini, insanın en temel haklarından olan teknolojiye erişimin dahi ultra lüks harcama haline geldiğini kaydetti.

"Asgari ücret açlık sınırının 2 bin TL altında kaldı"

İktidarın aziz milleti borç, faiz, zam ve vergi ekonomisine mahkum ettiğini ifade eden Erbakan, TÜRK-İŞ'in Aralık 2025 araştırmasına göre açlık sınırının 30 bin 143 TL, yoksulluk sınırının ise 98 bin 188 TL olarak hesaplandığını, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 TL'lik net asgari ücretin açlık sınırının 2 bin TL altında kaldığını söyledi. Çözümün net olduğunu belirten Erbakan, asgari ücretin bu hayat pahalılığı karşısında en az 45 bin TL olması gerektiğini, bu rakamın bir lütuf değil, çalışanların ayakta kalabilmesinin asgari şartı olduğunu vurguladı.

"Patronlara milyarlarca dolarlık vergi indirmi yaparken kaynak var..."

Memur ve memur emeklisine yüzde 18,61, SGK emeklisine yüzde 12,19 zam yapılmasını asla kabul edilemez olarak nitelendiren Erbakan, patronlara milyarlarca dolarlık vergi indirimi, bütçeden 238 milyar TL garanti ödemesi yapılırken kaynak bulunduğunu, işçinin, memurun ve emeklinin maaşına gelince "para yok" denildiğini söyledi. Erbakan, emekçiye "kaynak yok" denilirken faiz lobilerine aktarılan milyarlar, imtiyazlı holdinglerin silinen vergi borçları, israf ve şatafatın dağ gibi ortada durduğunu ifade etti.

"21 milyon 817 bin çocuktan 7 milyon 34 bini yoksulluk sınırının altında yaşıyor"

Türkiye'de yaklaşık 26 milyon hanenin bulunduğuna işaret eden Erbakan, hanelerin yüzde 51,8'inin yoksul ya da çok yoksul kategorisinde yer aldığını, 21 milyon 817 bin çocuktan 7 milyon 34 bininin yoksulluk sınırının altında yaşadığını söyledi. Ekonominin yanı sıra hukuk ve adaletin de perişan durumda olduğunu ifade eden Erbakan, Türkiye'nin hukukun üstünlüğü endeksinde 118'inci sıraya gerilediğini dile getirdi.

"Venezuela'ya yapılan saldırıyı kınıyoruz"

Erbakan, ABD'nin Venezuela'ya saldırısı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin kaçırılmasına ilişkin ise "Venezuela'ya yapılan saldırıyı ve Devlet Başkanı Maduro ile eşinin bu şekilde gözaltına alınmasını şiddetle kınıyoruz. Bu, tam bir eşkıyalık ve haydutluktur. Yeniden Refah Partisi olarak zulme karşı durmayı, mazlumun yanında saf tutmayı ve adil bir dünyanın kurulması için çalışmayı şiar edindiğimizi; bundan sonra da bunun için çalışacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

"Kişiye özel değişiklikler getiren bir anayasa değişikliği gelirse buna 'hayır' diyeceğiz"

Erbakan, AK Parti'nin milletvekili transferlerine ilişkin sorulan soruya ise şu yanıtı verdi:

"Anayasa'nın değiştirilmesi ve bunun referanduma gitmeden Meclis'te kendi başlarına halledilebilmesi için toplam sayının 400 milletvekiline ulaşması lazım. Bu nedenle de maalesef bu transferleri yapıyorlar. Bunu doğru bulmuyoruz ve etik de bulmuyoruz. Bu noktada biz Yeniden Refah Partisi olarak sapasağlam yerimizde duruyoruz. Milletin hayrına bir anayasa gelirse, milletin derdini önceleyen bir anayasa değişikliği gelirse buna 'evet' diyeceğimizi; yoksa bir kısım zümrenin veya mevcut iktidarın iktidarını devam ettirme yönünde ya da kişiye özel değişiklikler getiren bir anayasa değişikliği gelirse buna da 'hayır' diyeceğimizi ifade ediyorum."