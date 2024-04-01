Faruk Özlü Düzce Belediye Başkanlığını kazandı

Düzce Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Faruk Özlü kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Faruk Özlü 41 bin 222, Yeniden Refah Partisi adayı Davut Güloğlu 30 bin 400 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 100 )

Özlü'nün öz geçmişi

Faruk Özlü, 1962 yılında Düzce'de doğdu.

İlk ve ortaöğrenimini Düzce'de tamamlayan Özlü, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun oldu. Özlü, İstanbul Teknik Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladıktan sonra İspanya'da proje ve mühendislik ile ABD'de Harvard Üniversitesinde üst düzey yöneticilik eğitimi aldı.

25 ve 26. Dönem Milletvekili ve 65. Hükümette Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yapan Özlü, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Düzce Belediye Başkanı seçildi.

Özlü, evli ve 2 çocuk babasıdır.