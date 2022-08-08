Haber : Fabrikada patlamayla birlikte yangın çıktı; 1 kişi dumandan etkilendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fabrikada patlamayla birlikte yangın çıktı; 1 kişi dumandan etkilendi

 - Güncelleme:
Fabrikada patlamayla birlikte yangın çıktı; 1 kişi dumandan etkilendi

Fabrikada patlamayla birlikte yangın çıktı; 1 kişi dumandan etkilendiANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, fabrikada meydana gelen patlamayla birlikte çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, 1 kişi dumandan etkilendi.

Fabrikada patlamayla birlikte yangın çıktı; 1 kişi dumandan etkilendi

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, fabrikada meydana gelen patlamayla birlikte çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, 1 kişi dumandan etkilendi.

Saray Mahallesi Gimat Caddesi'ndeki bir fabrikada bugün saat 11.00 sıralarında teknik arıza nedeniyle patlama oldu. Patlamayla birlikte çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın sırasında da patlama yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 fabrika çalışanına sağlık ekipleri müdahale etti.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Görüntü dökümü:

- Yangın yeri

- Patlama anı

Haber:  Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara),


Demirören Haber Ajansı / Hasan Polat - Güncel

Kahramankazan İtfaiye Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title