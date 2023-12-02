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Eyüpsultan'da Uyuşturucu Serası Operasyonu

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Eyüpsultan'da kiralanan bir villada uyuşturucu serası olduğu tespit edilerek şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve üretim malzemesi ele geçirildi.

EYÜPSULTAN'da kiraladıkları villayı uyuşturucu serasına çeviren şüphelilere operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eyüpsultan'da M.F.M ve N.G. isimli şüphelilerin kiraladığı villa ve apartman dairesine eş zamanlı operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri havalandırma ve ışıklandırma sistemi kurularak uyuşturucu madde yetiştirmek üzere adeta bir seraya dönüştürülen villada ve diğer adreste yaptıkları aramalarda 200 kök Skunk bitkisi, 145 kilo işlenmeye hazır Skunk bitkisi, 3 adet hassas terazi, 3 adet havalandırma kolektörü,  havalandırma motoru, 26 adet 9 mm tabanca fişeği, uyuşturucu gelirlerinden elde ettiği değerlendirilen para ile uyuşturucu madde yetiştirilmesinde ve imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan M.F.M ve N.G. isimli şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

M.F.M ve N.G. isimli şüphelilerin sık sık geldikleri villada dikkat çekmemek için çevrelerine 'hobi bahçesi yapıyoruz' dedikleri öğrenildi Jandarma ekipleri ayrıca uyuşturucu madde üretiminde kullanılan ekipmanlara özel düzeneklerle kaçak elektrik bağlandığını tespit etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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