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Evden çıkmasını isteyen ev sahibini bıçakla yaraladı

Demirören Haber Ajansı - Onur Kaya - Güncel
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Evden çıkmasını isteyen ev sahibini bıçakla yaraladı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Samet K., evden çıkmasını istediği kiracısı Murat O. tarafından sokak ortasında bıçakla yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Samet K., evden çıkmasını istediği kiracısı Murat O. tarafından sokak ortasında bıçakla yaralandı.

Olay, dün gece Kızılpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Samet K., kira sözleşmesi biten ve 3 ay süre verdiği kirası Murat O.'dan evini boşaltmasını istedi. İkili arasında çıkan tartışma araya girenler tarafından önlendi. Dün gece işten gelen Samet K., otomobilini park edip indikten sonra yanına gelen kiracısı Murat O. ile yine tartıştı. Tartışma sırasında Murat O., yanında taşıdığı bıçakla, ev sahibini bacağından ve kolundan yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Samet K. kanlar içinde yığılırken, ilk müdahaleyi çevrede bulunanlar yaptı. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Samet K., tedaviye alındı.

Polis, kaçan Murat O.'yu evinde olayda kullandığı bıçak ve bir de döner bıçağı ile birlikte gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat O., çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Kiracısı tarafından bıçaklanan Samet K., "Olaydan kısa bir süre önce babam kiracımıza evden çıkması için 3 ay süre verdi. Kendisi babama 'ben evden çıkmayacağım. İstediğin avukata ver' diyerek tehditler savurmuş. Olay gecesi aracımı garaja koyduktan sonra kiracım pusu kurup karanlıktan faydalanarak bıçakla üstüme saldırdı. 'Seni öldüreceğim' diyerek bağırmaya başladı. Kolumu göğsüme koymasaydım belki de şu an hayatta olmazdım. Çevredeki vatandaşlar olmasa beni öldürecekti" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Güncel

Kızılpınar Güncel Haberler

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