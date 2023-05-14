EVDEN ÇIKAMAYANLAR SEYYAR SANDIKTA, HASTALAR İSE AMBULANSLA TAŞINARAK OY KULLANDI

CUMHURBAŞKANI Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Edirne ve Tekirdağ'da, hastanelerde tedavi gören vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı ve belediyelerin kendilerine tahsis ettiği ambulanslarla sandık başına gitti.

CUMHURBAŞKANI Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Edirne ve Tekirdağ'da, hastanelerde tedavi gören vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı ve belediyelerin kendilerine tahsis ettiği ambulanslarla sandık başına gitti. Evlerinden çıkamayan yaşlı ve hasta vatandaşlar ise getirilen seyyar sandıklarda oylarını kullandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, Edirne kent merkezinde evde bakım hizmeti alan 24 vatandaş için 3 seyyar sandık kuruldu. Bu vatandaşlar, görevliler tarafından getirilen seyyar sandıklarda oy kullanmaya başladı. Edirne Devlet Hastanesi'nde 14 sağlık personeli ve 5 şoför ise hastanede tedavi gören vatandaşları ambulansla, oy kullanacakları okullara götürüyor.

Felçli olduğu için evde bakım gören Sami Kaplan (74), görevlilerin getirdiği seyyar sandıkta evinde oyunu kullandı. Kaplan, ilk etapta oy kullanamayacağını düşünerek üzüldüğünü belirterek, "Çok mutluyum oy kullandığım için. Biz müracaat ettik evde kullanmak için, kendim felçli olduğum için. Oy kullanamayacağım için üzülüyordum. Müracaatımız kabul oldu ve çok rahat şekilde oy kullandım. Ülke için hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Kaplan'ın eşi Güllü Kaplan da eşinin ilk defa evde oy kullandığını ifade ederek, "Eşimin kendisinin raporu vardı. Seçmen listeleri açıklanmadan önce başvurdum evde kullanması için. Kabul edildi ve bugün de sandık kurulu geldi. Eşim ilk defa evde oy kullanıyor. Allah razı olsun, sağlık hizmetlerimiz eve kadar geliyordu, oy kullanma işlemi de bu şekilde oldu, çok memnun kaldık" diye konuştu.

'BİZİ ZAHMETTEN KURTARDILAR'

Sağlık problemleri nedeniyle evden çıkamayan eşi Fatma Tekin'in, evinde rahatça oy kullandığını söyleyen Mehmet Tekin ise "Eşimin evde oy kullanması için sandık geldi. O da bugün oyunu kullandı. Biz de yardımcı olduk ve böylelikle okula gitmekten kurtardılar bizi. Çünkü zahmetli olacaktı bizim için eşimin durumu nedeniyle. Milletimize hayırlı olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

OY KULLANAMAYA AMBULANSLA GİTTİ

Yanık tedavisi gördüğü Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nden, sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansla getirildiği Lala Şahin Paşa Okulu'nda oyunu kullanan Emine Çelik, "Ciğerci işletmesinde çalışıyorum, orada çalışırken yağ sıçradı üzerime. Bugün de hastanede olmam nedeniyle ambulansla buraya getirdiler, oyumuzu kullandık, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Tüm sağlık ekiplerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde ise ilçe seçim kuruluna evde oy kullanmak için başvuran 20 vatandaş için seyyar sandık oluşturuldu.

TEKİRDAĞ'DA ENGELLİ VATANDAŞLAR SEKOMER İLE SANDIĞA GİTTİ

Tekirdağ'da oyunu kullanmak isteyen engelli vatandaşlar, Süleymanpaşa Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi (SEKOMER) aracı ile sandık başına gitti. Engelli vatandaşlardan Tülay Özkan, SEKOMER aracı ile evinden alınıp ilçede bulunan 50. Yılı Ortaokulu'na götürüldü. Burada kayıtlı olduğu sandıkta oyunu kullanan Özkan, tekrar araca bindirilerek evine bırakıldı. (DHA)