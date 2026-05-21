Antalya'da sahte referansla 2,3 milyon lira dolandırılan adamın parası haber sonrası geri ödendi

ANTALYA'da ev sahibi olma hayaliyle komşularının tavsiye ettiği finansman şirketine giden Sinan Yalçın (44), şirket çalışanı Ünal K.'nin verdiği sahte referans numarasıyla 2 milyon 300 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. DHA'nın haberinin ardından Yalçın'a ulaşan şirket yetkilileri, zararın tamamını karşıladı.

Antalya'da sanayi sitesinde iş yeri bulunan Sinan Yalçın, geçen yıl aralık ayında arkadaşlarına ev almak istediğini söyledi. Arkadaşları, Yalçın'ı daha önce kendileri aynı yolla ev sahibi oldukları finansman şirketine yönlendirdi. Şirkete arkadaşlarıyla giden Yalçın, burada iş yeri çalışanı Ünal K. ile tanıştı. Ünal K., Yalçın'a şirkette toplantı olduğunu, işi bitince sanayideki iş yerine geleceğini söyledi.

Akşam saatlerinde Yalçın'ın iş yerine giden Ünal K., iddiaya göre kampanyanın son günü olduğunu söyleyerek Yalçın'dan 293 bin lira teminat yatırmasını istedi. Ünal K., parayı veren Yalçın'a, ödeme makbuzunu şirkete gidince çıkarıp getireceğini söyledi. Yalçın, 1,5 ay boyunca ödeme adı altında şirketin hesabına, verilen referans numarasıyla 2 milyon lira yatırdı. Ancak Ünal K. tarafından sözleşmesi verilmeyen Yalçın, geçen ay gece yarısı finansman şirketinin müdüründen aldığı arama ile şaşkına döndü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Telefonda Yalçın'a, Ünal K.'nin sağlık sorunları nedeniyle işten ayrıldığı, bu nedenle sonraki gün şubeye gelmesi gerektiği söylendi. Şubeye giden Yalçın'a, Ünal K.'nin açığa alındığı, kendisi gibi başka kişilere de aynı işlemleri yaptığı bu nedenle ödemelerinin dondurulduğu söylendi. Duydukları karşısında şaşkına dönen Yalçın'a mağduriyet yaşamayacağı söylense de aradan geçen süreye rağmen ne parasıyla ne de süreçle ilgili yanıt verildi. Telefonlarına karşılık alamayan, verdiği paranın büyük bölümünün kendi adına yatırılmadığını öğrenen Yalçın, finansman şirketi ve Ünal K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

PARASI GERİ YATIRILDI

DHA'nın konuyu gündeme getirmesinin ardından Yalçın, ifade için tekrar polis merkezine çağrıldı. Burada şirket yetkilileriyle de görüşen Yalçın'ın tüm zararının karşılanacağı söylendi. 1 gün sonra finansman şirketine giden Yalçın'a, Ünal K.'ya elden teslim ettiği miktar dahil olmak üzere 2,3 milyon lira geri verildi.

'TÜM PARAMI AYNI GÜN TESLİM ETTİLER'

Şirket yetkilerinin zararını karşılayacaklarını söylediğini belirten Sinan Yalçın, "Ev almak için ev finansmanlarına müracaat etmiştik, dolandırıldık. Haberden sonra ertesi gün karakola çağırdılar, ifademi verdim. Oraya gittiğimde finansman şirketinin müdürleri, yetkilileri de oradaydı. Biz ifademizi verdik fakat finansman yetkilileri paranın tamamını ödeyeceklerini, elemanın nakit almış olduğunu da ödeyeceklerini belirtti. Ertesi gün şubeye çağırdılar, referans numaralarımızla yatırılan paraların hepsini aynı gün içerisinde iade ettiler. Şirket yetkililerine, bu işte bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

DOLANDIRILAN DİĞER KİŞİLERİN DE PARALARI YATIRILDI

Kendisiyle aynı duruma düşen kişilerin paralarının da yatırıldığını söyleyen Yalçın, "Haber yayınladıktan sonra aynı kişi tarafından dolandırılan diğer insanlar da bana ulaştı. Kendilerinin de dolandırıldığını söyledi. Haberden sonra onların da paraları yatırıldı. Sonra arayıp teşekkür ettiler. Sık eleyip sık dokuyup ona göre bir ev sahibi olacağım Allah'ın izniyle" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı