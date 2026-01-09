Çin Dışişleri Bakanı, Etiyopya Başbakanı ile Görüştü

ADDİS ABABA, 9 Ocak (Xinhua) -- Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. Perşembe günü gerçekleşen görüşmede iki taraf da karşılıklı destek ve kalkınma stratejilerinin uyumunu güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Etiyopya'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına uzun süredir verdiği destekten dolayı Çin'e müteşekkir olduklarını belirten Ahmed, Çin'in Beijing'de düzenlenen Çin-Afrika İşbirliği Forumu Zirvesi'nin sonuçlarının hayata geçirilmesine yönelik çabalarını büyük takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Etiyopya'nın tek Çin ilkesine bağlılığını bir kez daha teyit eden Ahmed, Çin ile yakın üst düzey etkileşimi sürdürmeye, altyapı, yeni enerji, yapay zeka, denizcilik gibi alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirmeye, bölgesel ve uluslararası meselelerde karşılıklı desteği güçlendirmeye ve ikili ilişkilerin sürdürülebilir büyümesini teşvik etmeye istekli olduklarını dile getirdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, ise iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, birbirlerini kararlılıkla desteklemek, kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmek, yönetişim deneyimlerinin paylaşımını derinleştirmek ve Çin ile Etiyopya arasındaki her koşulda geçerli stratejik ortaklığı sürekli olarak üst seviyelere taşımak üzere Etiyopya ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Etiyopya'nın Çin-Afrika işbirliğinde üstlendiği öncü role dikkat çeken Wang, her iki tarafın da Beijing'de düzenlenen Çin-Afrika İşbirliği Forumu Zirvesi'nin sonuçlarını hayata geçirmek üzere birlikte çalışması gerektiğini kaydetti. Wang, diplomatik ilişkileri olan tüm Afrika ülkelerine yönelik sıfır gümrük vergisi politikasından yararlanılması, ticaret ve ekonomik işbirliğinin güncellenmesinin hızlandırılması, altyapı, yeşil endüstriler ve dijital ekonomi alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ve Çin ile Afrika arasındaki yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin ileriye taşınması çağrısında bulundu.

Etiyopya'dan Çinli şirketlerin yatırım ve iş yapması için uygun bir ortam sağlamasını beklediklerini ifade eden Wang, Afrika'nın önemli bir ülkesi olan Etiyopya'nın, bölgesel ve uluslararası meselelerde önemli rol oynamasını sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Wang, Afrika Boynuzu'nda Barış ve Kalkınma Görünümü mekanizmasının uygulanmasını teşvik etmeye devam etmeye ve bölgesel barış, istikrar ve kazan-kazan işbirliğinin ileriye taşınmasında yapıcı rol oynamaya istekli olduklarını vurguladı.

Wang aynı gün Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos ile de bir araya geldi.