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Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Mahmud, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Türkiye ile Etiyopya arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefi için ATO olarak çalışmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Türkiye ile Etiyopya arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefi için ATO olarak çalışmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Adem Muhammed Mahmud, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, ziyaret sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika açılımı politikasıyla Türkiye'nin Etiyopya başta olmak üzere kıta ülkeleriyle ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmeye başladığını bildirdi.

Türkiye'nin, Etiyopya'da Çin'den sonra en büyük yatırımcı ülke olduğuna dikkati çeken Baran, bu ülkedeki doğrudan Türk yatırımlarının 2 milyar dolar civarında olduğu bilgisini verdi.

Baran, Etiyopya'da Türk müteahhitlerinin de ayrıca yatırım yaptığına işaret ederek, bu yatırımlarla yaklaşık 30 bin Etiyopyalıya istihdam sağlandığını aktardı.

Türkiye'nin Etiyopya ile geçen yıl gerçekleştirdiği dış ticarete ilişkin verileri paylaşan Baran, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın Etiyopya'da gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerde üzerinde uzlaşmaya varılan 'iki ülke arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolar seviyesine çıkarma' hedefi için ATO olarak çalışmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye için potansiyel pazar özelliğimiz var"

Büyükelçi Mahmud da iki ülke arasında 127 yıldır diplomatik ilişkilerin sorunsuz devam ettiğini anımsatarak, "İhtiyacımız olan, diplomatik olarak iyi giden bu ilişkileri yatırım ve ticaret anlamında da daha iyi noktalara getirmek. Bu yüzden Etiyopya'nın ticaret ve iş imkanlarını sizlere tanıtmak ve anlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiyopya'nın tekstil, makine, inşaat malzemeleri, medikal ekipman başta olmak üzere çok sayıda ürünün ithalatını Türkiye'den gerçekleştirdiğini aktaran Mahmud, şunları kaydetti:

"Etiyopya büyük bir pazar. Yaklaşık 120 milyon nüfusumuz var ve orta sınıf hızla büyüyor. Ekonomimiz, sıralama değişmekle birlikte Afrika'nın 3'üncüsü veya 4'üncüsü durumunda. Türkiye açısından önemli bir potansiyel pazar olma özelliğimiz var."

Kaynak: AA / Güncel

Gürsel Baran Etiyopya Türkiye Ankara Diplomasi Ekonomi Güncel Haberler

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