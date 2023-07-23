Eskişehir Ülkü Ocakları Sokak Hayvanları İçin Mama ve Su Kapları Yerleştirdi

Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanlığı Asena Birimi, hayvan severlerin yüreklerini ısıtan bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Asena Birimi Şehit Nefise Özsoy Yaz Kampı çerçevesinde sokak hayvanları için kentin muhtelif yerlerine mama ve su kaplarını yerleştirdi. Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanlığı Asena Biriminden yapılan açıklamada, "Başkanımız Kazım Aksoy'un destekleriyle hava sıcaklıklarının fazlasıyla etkisini gösterdiği şu günlerde su ve yiyecek bulmak konusunda zorluk çeken sokak hayvanları için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Amacımız, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermeye yardımcı olmak. Asenalar olarak görev aldığımız bu etkinlikte elimizde bulunan tüm malzemeleri gerekli noktalara bıraktık, bırakmaya devam edeceğiz. Dağıtım yaparken vatandaşlarımızın gösterdikleri ilgi ve alaka bizleri son derece mutlu ediyor. Bu güzel ve anlamlı inisiyatif, hayvan severler ve toplumun diğer kesimleri tarafından büyük takdirle karşılandı. Sokak hayvanları zorlu şartlar altında hayat mücadelesi verirken, gösterilen bu sevgi dolu yaklaşım sokak hayvanlarına karşı duyarlılığı arttırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Belli aralıklar ile etkinliğimiz devam edecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki, Eskişehirli hemşerilerimiz hayvan severdir, sokak hayvanları konusunda çok duyarlıdır" ifadeleri kullanıldı. - ESKİŞEHİR