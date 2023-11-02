Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 69 Bin Araç Sorgulandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından son bir ayda yapılan trafik denetimlerinde 69 bin 414 araç sorgulandı. Denetimler sonucunda 506 araç trafikten men edilirken, 19 milyon 618 bin 723 lira idari trafik cezası uygulandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince son bir ayda yapılan trafik denetimlerinde 69 bin 414 araç sorgulandı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ekim ayında il genelindeki denetimlerde 38 bin 524 araç sorgulandı, 506 araç trafikten men edildi. 15 bin 118 araca 19 milyon 618 bin 723 lira idari trafik cezası uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Sivrihisar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince ise toplam 30 bin 890 araç sorgulanarak, 203 araç trafikten men edildi.

Ekiplerce 20 milyon 441 bin 247 lira idari trafik cezası kesildi.