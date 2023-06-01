Eskişehir'de Tırın Otomobile Çarpması: 1 Ölü, 4 Yaralı

Eskişehir'de tırın otomobile çarpması sonucu yabancı uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, tır sürücüsü Beldek ile otomobilde bulunan ve yurda kaçak yollardan girdikleri öğrenilen Suriye uyruklu 4 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Otomobil sürücüsü Kusay K, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.