Eskişehir'de sulama göletine düşen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde sulama göletine düşen 15 yaşındaki çocuğun cansız bedeni Arama Kurtarma Derneği Eskişehir Ekibi'ne ait dalgıçlar tarafından çıkarıldı.

Mihalıççık ilçesi Seki Mahallesi'ndeki 6 metre derinliğindeki Havva Taş Sulama Göleti'ne düşen 15 yaşındaki Levent Çakan'ı aramak için Jandarma, İtfaiye, Mihalıççık Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye, 112 ekipleri ve Arama Kurtarma Derneği Eskişehir Ekibi çalışma başlattı. Detaylı çalışmalar sonucunda AKUT'a ait dalgıçlar suyun altında yaptığı aramada Levent Çakan'ın cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.