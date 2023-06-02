Eskişehir'de Şiddetli Sağanak 5 Mahallede Sele Neden Oldu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, 5 mahallede sele neden oldu. Çatören Mahallesi'nde kullanılmayan 3 ev yıkılırken, ilçede yaklaşık 10 bin dekarlık ekili arazi sular altında kaldı.

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, 5 mahallede sele neden oldu. Çatören Mahallesi'nde kullanılmayan 3 ev yıkılırken, ilçede yaklaşık 10 bin dekarlık ekili arazi sular altında kaldı. Meteoroloji verilerine göre iki günde metrekareye 77 kilogram yağış düşerken, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, "Köprülerden, yol üstlerinden su geçişleri var. Buradan akan sel Sancar üzerinden derelere karışıyor. Orada da yerleşim yerlerini tehdit ediyor" dedi.

Seyitgazi ilçesinde iki gündür etkili olan şiddetli sağanak, günlük yaşamı felç etti. Metrekareye bugün 20 kilogramın üzerinde yağışın düştüğü 13 bin nüfuslu ilçeye bağlı Yarbasan, Çatören, Şükranlı, Sancar ve Sarıcailyas mahallelerinde sağanak yağışların ardından sel meydana geldi. Mahalleye giden iki karayolunda sel suları yolun üzerinden aktığı için yol trafiğe kapatıldı. Özellikle Çatören Mahallesi'nde etkili olan sağanağın ardından yüksek tepelerden akan sular ve derelerin taşması sonucu mahallenin ortasından akan sel suları 3 kullanılmayan evin yıkılmasına neden oldu.

Meteoroloji verilerine göre iki günde Seyitgazi ilçesinde metrekareye 77 kilogram yağış düşerken, bugün ve yarın da kuvvetli sağanak bekleniyor. Kaymakamlık ve AFAD, ani su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.