Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Sahte Dekontla Otomobil Dolandırıcılığı İddianamesi Hazırlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de sahte dekontla otomobil devri yaparak 11 kişiyi dolandırdığı öne sürülen 5'i tutuklu 33 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelilerin sahte havale dekontu kullanarak araçları satın alıp dolandırıcılık yaptığı ve araçların bulunmasını engellediği belirtildi.

Eskişehir'de sahte dekontla otomobil devri yaparak 11 kişiyi dolandırdığı öne sürülen 5'i tutuklu 33 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin; internette satışa konulan araçların sahipleriyle müşteri olarak pazarlık edip noter satışı için özellikle saat 16.00'dan sonrası için randevulaştıkları, önceden hazırlanmış sahte havale dekontunu müştekilere göstererek paranın ertesi günü hesabına geçeceğine ikna ettikten sonra araçları satın alarak dolandırıcılık yaptıkları ve birkaç kez el değiştirdikleri araçların bulunması ve alınmasını engelledikleri belirlendi.

Bu yöntemle 11 kişiyi 3,5 milyon lira dolandıran 5'i tutuklu 33 kişi hakkında hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 14 şüpheli hakkında 1 kez, 5 şüpheli hakkında 2 kez, 2 şüpheli hakkında 3 kez, 7 şüpheli hakkında 4 kez, 2 şüpheli hakkında 4 kez, 2 şüpheli hakkında 5 kez, 1 şüpheli hakkında 11 kez olmak üzere 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. 33 şüpheli hakkında ayrıca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 4 yıldan 8 yıla kadar da hapis cezası talep edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Eskişehir Dolandırıcılık Suç Hukuk Güncel Haberler

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

 Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti

 Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

 Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu

Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title