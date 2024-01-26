Eskişehir'de Ruhsatsız Tabanca ve Fişekler Ele Geçirildi
Eskişehir'de Tepebaşı ilçesinde yapılan çalışmalarda, üzerinde ruhsatsız tabanca ve 8 fişek bulunan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Eskişehir'de, üzerinde ruhsatsız tabanca ile fişekleri ele geçirilen şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı ilçesinde suç ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalarda yakalanan şüpheli Z.Ç'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ile 8 fişek bulundu.
Zanlı hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.