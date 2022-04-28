Son dakika haberi: ESKİŞEHİR'DE İZİNSİZ YÜRÜYÜŞE 4 GÖZALTI - Haberler

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Son dakika haberi: ESKİŞEHİR'DE İZİNSİZ YÜRÜYÜŞE 4 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberine göre ESKİŞEHİR'de izinsiz yürüyüş yapan 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de izinsiz yürüyüş yapan 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) üyesi 1'i kadın 4 kişi, yürüyüş yapmak istedi. Ancak ekipler, izinsiz yürüyüş yapamayacaklarını belirterek grubu uyardı. Grup yürümekte ısrar edince, 4 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen göstericiler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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