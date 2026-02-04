Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Aydın, gazetecilerle bir araya geldi

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemini değerlendirdi.

Eskişehir Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Eskişehir'de eğitimin kalitesinin güzel ve her zaman Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi.

Yaptıkları tüm projeler ve protokollerle zirveden düşmemeyi hedeflediklerini ve kentin eğitimi daha ileriye taşımak için çalıştıklarını kaydeden Aydın, "20 nitelikli projemiz var. Çoğunluğu alana yük olmadan İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kendimizin takip ettiği... 20 de nitelikli işbirliği protokolümüz var. Bunlar da hepsi bir maksada matuf, ciddi, önemli ve büyük projelerimiz." diye konuştu.

Aydın, birçok çalıştay ve zirveye imza attıklarını ifade ederek, her sene 5-6 çalıştay ve çalıştaydan sonra da tamamlayıcı unsur olmak üzere zirve programları düzenleyeceklerini kaydetti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında formatör öğretmenler yetiştirildiğini dile getiren Aydın, "Formatör öğretmenlerimiz branştaşlarına eğitimler verdiler. Fakat bu eğitimler alandan aldığımız bilgiye göre yeterli olmuyor. Bunu bakanlığımız da biliyor. Böyle olunca da maarif modelini tahkim etmeye yönelik zirveler yapıyoruz. Matematik ve Türkçe zirvesi yaptık. Önümüzdeki dönemde yine branşlara yönelik böyle zirvelerimiz devam edecek." dedi.

Meslek lisesine gitme oranı yüzde 42'ye yükseldi

Aydın, birinci öncelikli vazifelerinin mesleki eğitimi güçlendirmek olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir aynı zamanda müthiş bir sanayi, eğitim kenti. Elbette ki kültür şehri ama bununla beraber çok güçlü bir sanayimiz var. Sanayinin de nitelikli elemana ihtiyacı var. Bunu karşılamak için de bizimle müthiş iş birliği protokolleri var. Yaptığımız bu işbirliği protokolleriyle, diğer bütün çalışmalarla ve projelerle 3 sene önce yüzde 35 olan bütün liselerde meslek lisesine gitme oranı, bugün 7 puanlık artışla yüzde 42'ye yükselmiştir. Biz bunu yakın zamanda 3-4 sene içerisinde yüzde 50'lere aşsın diye gayret ediyoruz."

Aydın konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.