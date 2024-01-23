Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı, 3 tutuklama

Eskişehir'de bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Yan bakma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada çok sayıda bıçak darbesiyle Fatih Bayar'ın ölümü, arkadaşı Yasin T'nin yaralanmasıyla ilgili 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar Burak Z. (27), Tunahan Z. (23) ve F.Y. (17), sağlık kontrollerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı Adalar mevkisinde 22 Ocak gecesi iki grup arasında çıkan kavgada yaralanarak Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatih Bayar (37) müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Hafif yaralanan Yasin T. (36) ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan 3 şüpheliyi saklandıkları adreste yakalamıştı.