Eskişehir'de 2 evden 150 bin lira değerinde malzeme çalındı, 9 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 2 evden 150 bin lira değerinde malzeme çalmak ve çalıntı malzemeleri satın almaktan 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si ifadesinin ardndan, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 3'ü ise tutuklandı.

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde 2 evden 150 bin lira değerinde malzeme çalmak ve çalıntı malzemeleri satın almaktan 9 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si ifadesinin ardndan, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 3'ü ise tutuklandı.

Sivrihisar ilçesine bağlı Böğürtlen Mahallesi'ndeki 2 evden, 150 bin lira değerinde 2 motosiklet, elektrikli bisiklet, 2 çapa makinesi, 2 çim biçme makinesi, 2 jeneratör, motorlu testere, kıyma makinesi ile dinamo motoru çalındı. Ev sahiplerinin başvurusu üzerine Sivrihisar Jandarma Komutanlığı ve JASAT dedektif timlerince soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmaların ardından hırsızlık şüphelsi olduğu tespit edilen 8 kişinin, çaldıkları malzemeleri Antalya'nın Elmalı ilçesine götürerek buradaki bir oto galerisine sattıkları belirlendi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1'i oto galerisi sahibi 8 şüphei yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin 28 suç kaydının olduğu ve aralarında hırsızlık, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarının da bulunduğu 5 farklı soruşturmada arandığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 evden çalınan malzemelerin yanı sıra geçen ay Tepebaşı ilçesindeki bir evden çalındığı belirlenen ilaçlama makinesi, çapa makinesi, jeneratör, 200 metre sulama hortumu ve aparatı ele geçirildi. Eskişehir'de getirilen 9 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'evden hırsızlık ve suç eşyasını satın alma' suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si ifadesinin ardndan, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor. (DHA)