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Eski Milli Basketbolcu İlkan Karaman'a Otomobil Çarptı, Sürücü Tutuklandı

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Muğla'nın Datça ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a otomobili ile çarparak ölümüne neden olan Emre Ali Önder'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Önder, ifadesinde alkollü olduğunu ve yaşananlar için üzgün olduğunu söyledi.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a (34) otomobili ile çarparak ölümüne neden olan Emre Ali Önder'in (30), savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Önder, ifadesinde, "Kaza anında alkollüydüm. Yaşananlar için üzgünüm" dedi.

İzmir'de yaşayan, Basketbol Süper Ligi'nde yıllarca birçok takımda forma giyen, aynı zamanda bir dönem A Milli Takım'da oynayan İlkan Karaman, Muğla'nın Datça ilçesinde ev kiraladı. Karaman, eşyalarını Datça'ya taşıdı. Buradaki bir akaryakıt istasyonunun önünden önceki gün saat 02.30 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen Karaman'a, inşaat mühendisi Emre Ali Önder'in kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Karaman, kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobili terk ederek ayrılan Önder, 2 saat sonra Datça Devlet Hastanesi'nin önünde yakalandı. Muayenesinde 1.16 promil alkollü olduğu belirlenip, gözaltına alınan Emre Ali Önder, polisteki işlemleri sonrası tutuklandı.

'AMACIM OLAY YERİNDEN KAÇMAK DEĞİLDİ'

Önder'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde evinde yüksek alkol oranına sahip 2 bira içtiğini belirten Önder, "Sonrasında annemin uyku ilacını almak amacıyla trafiğe çıktım. Araçla Reşadiye Mahallesi'ndeki kavşağa geldiğimde ışıklardan geçeceğim için frene bastım. Frene basmamla birlikte araç kaymaya başladı. Bu nedenle refüje çarptım ve direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride doğru geçtim. Bu sırada olay yerinde yaya olarak bulunan tanımadığım, ismini sonradan öğrendiğim bir kişinin hayatını kaybettiğini öğrendim. Kazadan sonra olay yerine vatandaşlar gelip, bizimle ilgilendi. Yaralandığım için Datça Devlet Hastanesi'ne gittim. Amacım, olay yerinden kaçmak değildi. Hastanedeyken polis ekipleri geldi ve beni yakaladılar. Kaza anında alkollüydüm. Yaşananlar için üzgünüm" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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