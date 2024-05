(ANKARA) - Eski İYİ Parti GİK Üyesi Bahadır Erdem CHP'ye katıldı. Erdem'e rozetini grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

CHP TBMM Grup toplantısında, Genel Başkan Özgür Özel konuşmasına başlamadan önce CHP'ye katılanlara rozetlerini taktı. Partisinin, 10 Kasım 2023 tarihinde aldığı "yerel seçimlerde hür ve müstakil olma" kararı sonrası istifa eden ve Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi ve Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem CHP'ye katıldı. Bahadır Erdem'e rozetini Özgür Özel taktı.

Bahadır Erdem'in 35 yıl akademisyenlik yaptığını belirten Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem patent hukuku hem milletlerarası özel hukuk alanlarında çok önemli katkılar yapacak olan, bundan sonraki süreçte bize güç verecek yakın mesai arkadaşımız, hepimizin yakından tanıdığı Sayın Bahadır Erdem aramıza katılıyor. Mücadelemize, iktidar yürüyüşümüze çok önemli katkılar sağlayacak. Kendisine hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

"TEK ADAM REJİMİNİ DEMOKRASİYLE SONLANDIRACAĞIZ"

Bahadır Erdem de şunları söyledi:

"Bu, benim için de ailem için çok önemli ve çok mutlu günde Sayın Genel Başkanımıza güzel sözleri için çok teşekkür ederim, onur duydum. 3 kız babası, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hayatım boyunca her yerde siyasette de hep doğruları ve gerçekleri savundum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi olarak Türkiye'de adaletin ve hukukun yeniden parlaması için; laik, bilimin ışığında çağdaş eğitimle gençlerimizin eğitim alabilmesi için, kadın haklarının erkeklerle eşit olabilmesi ve her zaman daha da yükselmesi için, tek adam rejimini demokrasiyle sonlandırmak için elinden gelen her şeyi yapacağız."

Bahadır Erdem, dün CHP MYK toplantısı sürerken saat 19.00'da CHP Genel Merkez'e gelmiş ve CHP lideri Özel ile görüşmüştü.