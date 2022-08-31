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6 ayrı suçtan aranan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç yakalandı

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6 ayrı suçtan aranan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç yakalandı

Eski eşi Emre Aşık'ın avukatını tehdit ettiği ve Aşık'ı öldürtmek için Baycan Şenürek'i ikinci tetikçi olarak tuttuğu iddiasıyla hakkında toplam 6 suçtan yakalama kararı çıkarılan Yağmur Sarnıç, Küçükçekmece'de yakalandı.

Eski futbolcu Emre Aşık, 3 çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç'tan yaklaşık 2.5 yıl süren çekişmeli boşanma davasıyla geçtiğimiz yıl Eylül ayında boşandı. Çocuklarının velayeti de dahil birçok konuda mahkemelik olan çiftin arasındaki sular durulmuyor.

AŞIK'IN AVUKATINI TEHDİT ETTİ

Boşanma süreci devam ederken Sarnıç, Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet'i arayarak, hakaret ve tehditlerde bulundu. Avukat Sadıkahmet, Sarnıç'tan şikayetçi oldu. Hakkında 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarında dava açılan Sarnıç, mahkemeye gitmeyince yakalama kararı çıkarıldı.

6 ayrı suçtan aranan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç yakalandı

YAKALANDI

Yağmur Sarnıç, bugün Küçükçekmece'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yağmur Sarnıç'ın biri kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere, 6 farklı suçtan yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

6 ayrı suçtan aranan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç yakalandı

6 ayrı suçtan aranan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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