Esenyurt'ta Tekel Bayisinde Silahlı Saldırı: 2 Ölü

Esenyurt'ta bir tekel bayisinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Şüphelilerden biri yakalandı, diğerleri aranıyor.

ESENYURT'ta iki kişinin öldüğü tekel bayisindeki silahlı saldırının şüphelilerinden Murat Özer Esenyurt'ta yakalandı. Polis ekiplerinin diğer şüpheliler A.Ö T.Ö ve S.Ö'yi yakalamak için çalışması sürüyor.

Olay, dün 00.15 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki tekel bayiinde meydana geldi. İş yerine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye adeta kurşun yağdırdı. Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Saldırganlar geldikleri ciple olay yerinden kaçtı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA