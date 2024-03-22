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Erzurum ve Kars'ta Kar Yağışı

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Erzurum ve Kars'ta etkili olan kar, her yeri beyaza bürüdü.

Erzurum'da gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, sabah etkisini artırdı.

Karla kaplanan kentte vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kars'ta kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor

Kars'ta hafta boyunca aralıklarla kar etkili oldu.

Beyaza bürünen şehirde, vatandaşlar karla kaplı yollarda yürümekte zorlandı.

Kars-Digor ve Kars-Erzurum kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yollarda kar küreme çalışması yürütüyor.

Sarıkamış ilçesinde de ağaçlar bitkiler, yollar karla kaplandı.

Çocuklar kartopu oynadı, kardan adam yaptı

Vatandaşlar araçlarının üzerinde ve ev ile iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Kar yağışına sevinen çocuklar da okul bahçesinde kartopu oynadı, kardan adam yaptı.

Sarıkamışlı Murat Kesemen, kar yağışının 4-5 gündür devam ettiğini belirterek, "Her sabah kalkıp arabalarımızın üzerini, evimizin önündeki karları temizliyoruz. Mart oldu, eski kışlar geri geldi." dedi.

Yaban kuşları da bitki tomurcukları ve esnafın bıraktıkları ekmek kırıntılarıyla beslenmeye çalıştı.

Ardahan ve Ağrı'nın ise yüksek noktalarında kar etkili oldu.

Kaynak: AA / Güncel

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