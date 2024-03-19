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Erzurum ve Kars'ta kar nedeniyle 341 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

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Erzurum'da aralıklarla devam eden kar nedeniyle kırsaldaki 327 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı mahalle yollarındaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgede ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmaya devam ediyor.

Erzurum ve Kars'ta kar nedeniyle 341 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da aralıklarla devam eden kar nedeniyle kırsaldaki 327 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı mahalle yollarındaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışının etkili olduğu bölgede ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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