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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak kadınların toplum için önemini vurguladı ve onların değerini anma ve kutlama günü olduğunu belirtti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiftçi, mesajında, dini inanışlara ve toplumsal değerlere göre insanlar için kadınların her zaman müstesna yerde olduğunu söyledi.

Kadınların toplum için önemli olduğunu belirten Çiftçi, "Kadının hak ettiği değeri hatırlatan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, dünyamızı güzelleştiren, aileleri bir arada tutan ve nesilleri eğiten kadınların değerini anma ve onların nezdinde fedakarlık, şefkat, merhamet, emek ve umudu kutlama günüdür." ifadelerini kullandı.

Kadınların Türk kültüründe ve medeniyetinde değerinin yüksek mevkide olduğunu belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Aile ve devlet yönetiminde tarih boyu çok etkin bir yere sahip olan Türk kadını, Kurtuluş Savaşı yıllarında gerek cephede gerekse cephe gerisinde vatan için savaşmaktan geri durmamıştır. Nene Hatun, Kara Fatma, Şerife Bacı gibi bu vatanın bağrından çıkmış ve varını yoğunu milleti için ortaya koymuş sayısız kadın kahraman Cumhuriyetimizin en önemli mimarlarındandır. Tarihimiz, alın teriyle, emeğiyle, fedakarlığıyla destan yazan kadınların başarı dolu hikayeleriyle doludur. Devletimiz, kadınların iş ve toplum hayatında aktif bir şekilde yer alması için istihdamdan eğitime çeşitli destekler ve teşviklerle Anadolu kadınının tüm cevherlerini sosyal ve ekonomik hayata aktarmasını sağlamaktadır." ???????

Kaynak: AA / Güncel

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