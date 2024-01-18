Erzurum sis altında

ERZURUM - Erzurum'da bir süredir etkili olan kar yağışlı ve soğuk hava yerini sise bıraktı.

Sabah saatlerinde Erzurum'u etkisi altına alan sisli hava hayatı olumsuz anlamda etkilemeye başladı. Özellikle trafik zaman zaman aksamalar yaşandı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiğini açıkladı. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen Erzurum'da rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yetkililer çığ uyarısı da yaparken, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini ifade ettiler.

Erzurum'da 3 gün boyunca hava bulutlu olacak ve tahminlere göre Pazar gününden itibaren kar yağışlı havanın etkisine girecek.