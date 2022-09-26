Erzurum gündem: Erzurum'da infaz koruma memuru bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti Güncel Haberler Erzurum gündem haberi: Erzurum'da infaz koruma memurunu bıçakla öldüren eski hükümlü gözaltına alındı. Erzurum'da infaz koruma memurunu bıçakla öldüren eski hükümlü gözaltına alındı. Yakutiye ilçesinde dün akşam saatlerinde karşılaşan Y.Ç. ile Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli infaz koruma memuru Turgay Kınalı arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Y.Ç, Kınalı'yı bıçak darbeleriyle ağır yaraladı. Sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kınalı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan ve eski hükümlü olduğu öğrenilen Y.Ç, polislerce Pasinler ilçesinde saklandığı adreste gözaltına alındı. Kınalı'nın cenazesi, Narmanlı ilçesinde ikindi namazının ardından toprağa verilecek. Güncel Kaynak: AA / Muhammet Mutaf Yakutiye Erzurum Kınalı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Erzurum gündem: Erzurum'da infaz koruma memuru bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.