Erzurum'da Otomobil Takla Attı, İki Kişi Yaralandı

Erzurum'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı. Kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Pasinler karayolu Bölge Trafik Şube müdürlüğü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direği ve ağaca çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Kazada sürücüyle birlikte otomobilde bulunan bir yolcu yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 ekiplerince ilk müdahalenin ardından Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası karayolu kısa süreli trafiğe kapanırken otomobilin çekiciyle kaldırılmasından sonra trafiğe yeniden açıldı. - ERZURUM