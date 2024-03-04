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Erzurum'da Otomobil Kaldırıma Çarptı

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Erzurum'da Atatürk Üniversitesi kampus girişine doğru seyreden bir otomobil, kaldırıma çarparak takla attı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu ve trafik bir süreliğine kapatıldı.

Erzurum'da kaldırıma çarparak takla atan otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Atatürk Üniversitesi kampus girişine doğru seyreden A.K. idaresindeki 25 ADH 744 plakalı otomobil, kaldırıma çarparak takla attı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, güzergahta ulaşım bir süre trafiğe kapatıldı.

Aracın çekiciyle çekilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

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