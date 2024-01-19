Erzurum'da Köyden Kente Göçü Önlemek İçin Proje Başladı

Erzurum'da, kırsal alanlardaki gelir kaynaklarının artırılması ve köyden kente göçün önlenmesi amacıyla 4 yıl önce başlatılan "Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var" projesinin 3. etap süreci başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje kapsamında dün Erzurum Valiliği ile Ziraat Bankası arasında imzalan ek protokolle 3. etap sürecinin başladığı bildirildi.

Bu zamana kadar 2 etap halinde yürütülen projede 646 yetiştiriciye 63 bin 396 hayvan verilip 104 milyon 560 bin 980 lira kredi kullandırıldı.

Kriterleri sağlayan işletmelerden belirlenen ırk özelliklerine sahip 6-24 ay yaş aralığında yurt içinde doğmuş dişi küçükbaş hayvan alımı kredilendirildi.

Projenin 3. etabında yetiştiricilere 400 bin liraya kadar verilen kredi 1 yıl ödemesiz ve sonraki 72 ay boyunca sabit ödeme şeklinde olacak.

Projeden yararlanmak isteyenlerin bağlı bulundukları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurularını yapmaları gerekiyor.