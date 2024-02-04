Erzurum'da kavga sonucu genç bıçaklandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanan 19 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Cumhuriyet Caddesi'nde karşılaşan ve daha önce aralarında husumet bulunan D.A (19) ile F.B (18) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle F.B, D.A'yı karın ve bacak kısmından bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan D.A, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan F.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.