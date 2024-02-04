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Erzurum'da kavga sonucu genç bıçaklandı

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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kavga eden iki genç arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 19 yaşındaki genç ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanan 19 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Cumhuriyet Caddesi'nde karşılaşan ve daha önce aralarında husumet bulunan D.A (19) ile F.B (18) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle F.B, D.A'yı karın ve bacak kısmından bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan D.A, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan F.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Caddesi Yakutiye Erzurum Kavga Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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