Erzurum'da Kadınlar Kermes Düzenleyerek Öğrencilere Burs Sağlıyor

ERZURUM'da kadınlar evlerinin mutfağında yaptıkları birbirinden lezzetli yiyecekleri düzenledikleri kermeste satıp, elde ettikleri gelirle her yıl 200 öğrenciye burs veriyor. Gönüllü kadınlardan emekli felsefe öğretmeni Asuman Ceylan, mutfakta ürettiklerindense öğrenci okutmanın daha lezzetli olduğunu söyledi.

Öğrencilerin eğitimleri için girdikleri mutfakta birbirinden lezzetli yiyecekler yapan kadınlar bunları Yakutiye medresesi ile Lala Paşa caminin bahçesinde satışa sundu. Öğrenciler yararına birbirinden lezzetli yiyeceklerden almak için vatandaşlar adeta birbirleri ile yarıştı. Gönüllü kadınlardan emekli felsefe öğretmeni Asuman Ceylan, "Altı yıldır Erzurum İmam Hatipler Derneği'nin kadın komisyonunda görevliyim. Geleneksel hale gelen kermes ve hayır çarşımız var. Burada yakınlarımızdan, annelerimizden, imam hatipte okuyan öğrencilerimizin ailelerinden gelen desteklerle bu geleneğimizi devam ettiriyoruz. Zeytinyağlılardan tutun böreklerden, baklavalardan, ama bunların hepsinde inanın sevgi var, emek var, çaba var. Türk mutfağında yer alan çiğ köftedir, el emeğiyle yapılan su böreğidir, zeytinyağlı sarmasıdır. Bunları burada sunmaya çalışıyoruz. Elde ettiğimiz gelirle her yıl 200 öğrenciye burs veriyoruz. Bize göre öğrenci okutmanın lezzeti ise bir başka güzel" diye konuştu.

Erzurum İmam Hatipliler Derneği (ERZİMDER) İl Başkanı Cemil İlbaş, her yıl olduğu gibi bu yılda anneler, ablalar ve çevredeki hayırsever insanların mutfaklarından tezgaha gelen bir süreç içerisinde el emeklerini satışa çıkardıklarını söyledi. İlbaş "Elde edilen gelirlerle geçen yıl da 200 civarında öğrenciye burs vermiştik. Tabi ki farklı gelirlerimiz de vardı. Ama merkezini, temelini annelerimizin, ablalarımızın, kardeşlerimizin el emekleri oluşturuyor. Bu şekilde aynı zamanda gönüllü çocuklarımızın da bir sosyal alan, hem ticari alan mantık gelişimleri hayırsever kimlik gelişimleri açısından da çok ciddi faydası oluyor. Burada yüze yakın kişi görev alıyor. Tabi ki değişimli, dönüşümlü oluyor. Benim kızım da hasta olmasına rağmen buraya gelip yardımcı oluyor. Çocukların sosyal gelişimi açısından da çok güzel bir ortam oluşuyor" dedi.

Dernek, 10 ay boyunca ortaokul öğrencisine 200, lise öğrencisine 400 ve üniversite öğrencisine de 600 TL burs veriyor.(DHA)