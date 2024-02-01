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Erzurum'da Kaçakçılık Operasyonu: 250 Bin Boş, 100 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

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Erzurum'un Oltu ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda 250 bin boş, 100 bin dolu makaron, 150 kilo tütün ve diğer malzemeler ele geçirildi. Operasyonun devam edeceği belirtildi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde 250 bin boş, 100 bin dolu makaron, 150 kilo tütün ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre ekipler, kent genelinde kaçakçılık ile mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslerde arama yaptı.

Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, elektronik sigara dolum makinası, terazi, 2 manuel yaylı sistem sigara dolum makinası, 50 küçük sigara doldurma aparatı, 100 bin dolu makaron, 250 bin boş makaron, 50 kilogram nargile tütünü, 500 likit filtre, 150 kilogram kıyılmış tütün, 100 kesilmiş bandrol, 80 puro, 50 bin filtre ve 20 bin sigara paketlemede kullanılan poşet ele geçirildi.

Açıklamada, ekiplerin vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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