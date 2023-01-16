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Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

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Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 25 ACE 697 plakalı otomobil, karşı yönden gelen plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen araçla çarpıştı.

Kazada, araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralanan Cevat, İlknur, Zehra, Hatice ve Yakup S. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel

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