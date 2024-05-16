Erzurum'da Engelliler İçin Temsili Askerlik Töreni Düzenlendi

Erzurum'da engelliler için bir günlük temsili askerlik yemin ve terhis töreni düzenlendi.

"Engelliler Haftası" dolayısıyla 109. Topçu Alayı General Fikret Esen Kışlası'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tören, bir gün askerlik heyecanı yaşayan özel gereksinimli 38 bireyin yemin etmesiyle devam etti.

Yemin töreni sonrasında özel bireylere terhis belgeleri verildi.

Törene, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve engeli bireylerin aileleri ile diğer ilgililer katıldı.