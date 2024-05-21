Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Bitkin Bulunan Küçük Kartal Doğal Yaşam Alanına Salındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da bitkin halde bulunan küçük kartal cinsi kuş, bakımı ve şırıngayla beslenmesinin ardından doğal yaşam alanına salındı. Veteriner hekim tarafından koruma altına alınan kuş, sağlık sorunu olmadığı belirlendikten sonra özenle bakımları yapılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Erzurum'da bitkin bulunan "küçük kartal" cinsi kuş, bakımı ve şırıngayla beslenmesinin ardından doğal yaşam alanına salındı.

Kent merkezindeki çevre yolunda yerde hareketsiz şekilde duran, bilimsel adı Hieraaetus pennatus olan "küçük kartal" cinsi kuş gören bir veteriner, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından kartal kuşu koruma altına alındı.

Muayene sonucunda sağlık sorunu olmadığı belirlenen ve şırıngayla beslenen küçük kartal, Albayrak tarafından özenle bakımlarının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Erzurum Hayvan Hakları Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı

Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı

 Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor! Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu

Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor! Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title