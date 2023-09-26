Erzurum, Ardahan ve Tunceli'de Mevlit Kandili Programları Düzenlendi

Erzurum, Ardahan ve Tunceli'de Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi. Camileri dolduran cemaat, namaz kıldı ve dua etti. Vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.