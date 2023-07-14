Erzincan ve Erzurum'da kuyumcuları sahte altınla dolandırdıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin çevre illerde de benzer olaylara karıştığı belirlendi.

Erzincan ve Erzurum'da kuyumcuları sahte altınla dolandıran 2 kişi yakalandı

ERZİNCAN - Erzincan ve Erzurum'da kuyumcuları sahte altınla dolandırdıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, önceki gün bir kuyumcuya sahte altın satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin çevre illerde de benzer olaylara karıştığı belirlendi. Şüpheliler, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yapılan operasyonla yakalandı. Erzincan Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin aracında yapılan aramada, Erzincan'daki kuyumcudan 2 tam altın, aynı yöntemle Erzurum'da dolandırıcılıkla elde edildiği belirlenen 1 tam altının yanında 8 sahte altın zincir kolye otomobilin far kısmında zulalanmış halde ele geçirildi.

İki şüpheli S.A. ve U.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.