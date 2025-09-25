Erzincan İdare Mahkemesi'nden Yaban Hayatı İçin HES Projesine Durdurma Kararı

ERZİNCAN İdare Mahkemesi, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaban hayatı ve endemik türlere ev sahipliği yapan Tağar Çayı üzerinde yapımı büyük oranda tamamlanan HES ve regülatör projesinin ÇED olumlu kararının yürütmesini durdurdu.

Tağar Çayı'nda geçen yıl başlatılan HES ve regülatör inşaatı, ÇED süreci devam ederken başlatıldığı gerekçesiyle Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi Avukat Barış Yıldırım tarafından yargıya taşındı. Erzincan İdare Mahkemesi'nde açılan dava kapsamında 8'i profesör, 1'i doçent 9 kişilik bilirkişi heyeti bölgede inceleme yaptı. Keşifte Tunceli Barosu avukatları da hazır bulundu. Yapılan keşif sonrasında hazırlanan raporda balıkların geçiş yapamadığı, yaban keçilerinin suya ulaşamadığı ve yapının ekolojiye zarar verdiği tespit edildi. Mahkeme, bu raporu da dikkate alarak yürütmeyi durdurma kararı verdi.

'PROJENİN İPTAL EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİK'

Kararın ardından avukat, çevreci ve sivil toplum kurulularının da katılımıyla Tunceli Barosu'nda basın açıklaması düzenlendi. Burada konuşan Avukat Barış Yıldırım, proje çalışmaları devam ederken ÇED olumlu raporunun olmadığını ve sonradan alındığını ifade ederek, "Biz Çemişgezek Çevre Platformu, yöredeki yurttaşlar adına hukuksal süreç başlattık. İnşaat bitmek üzerdeyken ÇED olumlu kararı verildi. ÇED kararına karşı açtığımız davada Çemişgezek, Tağar Çayı Havzası'nın ülkemizin tarafı bulunduğu BERN Sözleşmesi 'Avrupa'nın yaban hayatı ve yaşama ortamlarının koruma sözleşmesi' hükümlerine göre kesin koruma altında bulunan canlı türlerini barındırdığını, bunların en önemlilerinin yaban keçisi ve su samuru olduğunu, burada habitat tahribatı yapılamayacağını ifade ettik. Yine, Tağar Vadisi Havzası'nın 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu hükümlerine göre Milli Park olarak tefrik edilmesi gereken sahalardan olduğunu ifade ettik. Bu projenin iptal edilmesi gerektiğini söyledik" dedi.

Avukat Yıldırım, mahkemenin bilirkişi raporunu da dikkate alarak yürütmeyi durdurma kararı verdiğini belirterek, "3 Temmuz 2025 tarihinde Erzincan İdare Mahkemesi 9 bilirkişi gönderdi. Baro olarak biz bu projenin iptal edilmesini savunduk. Netice itibarıyla bilirkişi raporlarında projenin iptal edilmesi gerektiği belirtildi. Bilirkişi raporunda, su iletim kanalı ve balık geçidinin işlevsiz olduğu, bitki türlerinin yalnızca bir günlük incelemeyle tespit edildiği, sosyal ve çevresel etkilerin yeterince değerlendirilmediği vurgulandı" diye konuştu.